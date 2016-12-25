مطار القاهرة يمنع تامر حسني من السفر إلى تركيا

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأحد، المطرب تامر حسني، من السفر إلى تركيا لإحياء حفلة غنائية هناك، وذلك لعدم حصوله على موافقة أمنيّة مسبقة.

وصرح مصدر أمني بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء الفنان تامر حسني إجراءات سفره إلى إسطنبول، تبيّن أنه لم يحمل موافقة أمنية للسفر إلى تركيا حيث إن مصلحة الجوازات تشترط لسفر من هم فى سن "18 إلى 40" سنة، الحصول على موافقة أمنيّة مسبقة، وأضاف أنّه تمَّ إبلاغه وخروجه من الدائرة الجمركية بالمطار.

وكان حسني قد فاز بجائزتي أفضل مطرب عربي وأفضل ألبوم خلال استفتاء لمجلة Dear Guest الدولية بالقاهرة.

ووجه تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة شكر لجمهوره؛ لدعمه الدائم له.

وكتب، قائلًا: "ألف شكر لكل الجماهير الغالية المحترمة اللي اديتني صوتها في جائزتي أفضل مطرب عربي .. وأفضل ألبوم "عمري ابتدا".. شكراً لصناع الألبوم، مبروك لإخواتي اللي اتكرموا معايا النهاردة على الألبوم .. تميم، تامر علي، أيمن بهجت قمر، نادر عبدالله.. مبروك لكل الفنانين الكبار والصاعدين يارب دايماً متجمعين في نجاح.. ألف شكر ديرجست".