"الزكام" يمنع ملكة بريطانيا من الاحتفال بالميلاد

ألغت الملكة اليزابيث الثانية صباح الأحد مشاركتها في قداس الميلاد بسبب إصابتها بزكام شديد، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام.

وقال القصر الملكي في بيان "لن تشارك جلالة الملكة في قداس كنيسة ساندرينغهام هذا الصباح، وهي تتعافى من زكام شديد".

وستبقى الملكة التي احتفلت في نيسان/إبريل الماضي بعيد ميلادها التسعين في قصر ساندرينغهام شرق انكلترا، حيث تحتفل العائلة الملكية عادة بأعياد آخر السنة.

وأضاف البيان "ستشارك جلالة الملكة باحتفالات عيد الميلاد مع العائلة الملكية خلال النهار".

وكانت الملكة اليزابيث وزوجها الأمير فيليب البالغ 95 عاما، أخرا قبل أيام انتقالهما من قصر باكنغهام الى قصر ساندرينغهام يوما واحدا بسبب الزكام.

وتشارك الملكة في مئات المناسبات سنويا، وهي نادرا ما تلغي التزاماتها لدواع صحية.

لكنها ستخفف بعضا من هذه الالتزامات متخلية عن رعاية 25 منظمة وجمعية خيرية (من أصل 600) وإيكال المهمة لأعضاء آخرين في العائلة الملكية في نهاية هذا العام.

وفي سنة 2014، أجرت الملكة إليزابيث الثانية 393 زيارة رسمية و341 في العام 2015 وفق وسائل الإعلام البريطانية.

وتوجه الملكة في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام رسالة إلى بريطانيا ودول الكومنولث، وذلك منذ توليها العرش في العام 1952، في خطاب يبثه التلفزيون منذ العام 1957، مواصلة بذلك تقليدا أرساه جدها الملك جورج الخامس في العام 1932 مخاطبا رعاياه عبر الإذاعة.