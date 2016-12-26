لماذا أجلت ألمانيا 54 ألف شخص من مدينة؟

أجلي 54 الف شخص من مدينة أوغسبورغ الألمانية الاحد بعد العثور على قنبلة تعود الى الحرب العالمية الثانية، فيما تعمل الاجهزة المختصة على تفكيكها، بحسب ما اعلنت السلطات المحلية.

وبدأت عملية الاجلاء صباح الاحد فيما يحتفل السكان بعيد الميلاد، وشارك فيها 900 شرطي، وهي الاكبر من نوعها في المانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتبلغ زنة القنبلة طنا و800 كيلوغرام، وعثر عليها في ورشة بناء في هذه المدينة الواقعة في جنوب المانيا.

وضربت السلطات طوقا أمنيا على امتداد 1500 متر حول المكان. وقال كورت غريبل رئيس بلدية المدينة في مقطع فيديو نشر على موقع "تويتر": "أدعو كل الأشخاص المعنيين إلى مغادرة المنطقة إن كان ذلك ممكنا".

ودعا غريبل كل من له أصدقاء أو أقارب في المنطقة الى التثبت من أنهم وجدوا مكانا يمضون فيه الوقت اللازم لتفكيك القنبلة.

وخصصت السلطات مدارس ونوادي ليتواجد فيها خصوصا الاشخاص المسنون الذين لا يجدون مكانا آخر، قبل العودة الى منازلهم في المساء على أقرب تقدير.

وبعد أكثر من 70 عاما على انقضاء الحرب العالمية الثانية ما زال التراب الألماني يضم كثيرا من الأجسام غير المنفجرة التي ألقتها طائرات الحلفاء. وغالبا ما تظهر هذه القنابل في ورشات البناء. وتقدر السلطات وجود 3 آلاف قنبلة في برلين.

