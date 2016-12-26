ميلانيا ترمب في كنيسة زواجها بفستان قصير وكعب عال!

حضر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترمب مساء السبت قداس الميلاد في كنيسة Episcopal قرب بالم بيتش في فلوريدا حيث تمضي الاسرة أعياد نهاية السنة.

وظهرت ميلانيا في الصور بفستان قصير وكعب عال واجتذبت الأنظار من زوجها الذي يستعد لتسلم مهامه رسميا في البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني القادم.

وكان ترمب تزوج ميلانيا في 2005 في هذه الكنيسة بحضور منافسته الديموقراطية للاقتراع الرئاسي هيلاري كلينتون وزوجها بيل.

ونقلت وقائع القداس مساء السبت مباشرة على التلفزة الأميركية، واستقبل الحضور الرئيس المنتخب بالتصفيق، والذي صافح بدوره بعض الحاضرين.



