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ميلانيا ترمب في كنيسة زواجها بفستان قصير وكعب عال!

المصدر: دبي - حسام عبدربه
ميلانيا ترمب اجتذبت الأنظار
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حضر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وزوجته ميلانيا ترمب مساء السبت قداس الميلاد في كنيسة Episcopal قرب بالم بيتش في فلوريدا حيث تمضي الاسرة أعياد نهاية السنة.

ميلانيا ظهرت بفستان قصير ميلانيا ظهرت بفستان قصير

وظهرت ميلانيا في الصور بفستان قصير وكعب عال واجتذبت الأنظار من زوجها الذي يستعد لتسلم مهامه رسميا في البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني القادم.

ميلانيا ترمب في لقطة تعود إلى يوم زواجها من ترمب في ذات الكنيسة ميلانيا ترمب في لقطة تعود إلى يوم زواجها من ترمب في ذات الكنيسة

وكان ترمب تزوج ميلانيا في 2005 في هذه الكنيسة بحضور منافسته الديموقراطية للاقتراع الرئاسي هيلاري كلينتون وزوجها بيل.

لقطة لترمب أثناء مراسم زواجه من ميلانيا لقطة لترمب أثناء مراسم زواجه من ميلانيا

ونقلت وقائع القداس مساء السبت مباشرة على التلفزة الأميركية، واستقبل الحضور الرئيس المنتخب بالتصفيق، والذي صافح بدوره بعض الحاضرين.

ترمب أثناء حضوره قداس مساء السبت ترمب أثناء حضوره قداس مساء السبت


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