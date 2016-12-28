شاهد هذا الداعشي زنجبيلي اللحية وهو يحكم بقطع رأس مسن

هذه لحظات نادرة وغريبة تعكس طابعا همجيا، حيث يقوم رجل داعشي بلحية مصبوغة بلون الزنجبيل بتوجيه أوامره بقطع رأس سجين مسن تم القبض عليه على أنه ساحر أو مشعوذ يقوم بأنواع من العلاج غير مرغوب فيها.

الصورة تم التقاطها في منطقة شمال دمشق بسوريا، بحسب "ميل أونلاين" البريطانية، وفيه يبدو الرجل المتطرف وهو يستخدم مكبر الصوت في ساحة المدينة ليعلم الموجودين بجرم المسن وتنفيذ الحكم.

وتظهر صورة أخرى السجين المتهم بممارسة السحر معصوب العينين، وقد تم تركيعه على كتلة خشبية بمساعدة رجلين ملثمين.

وفي المشهد نفسه يظهر حشد من الرجال والفتيان الذين يترقبون اللحظة التي سيهوي بها الجلاد بسيفه على رأس السجين، وقد ظهر شاهرا السيف فوق رأس الرجل مباشرة.

ولم يتم التعرف على جنسية الرجل الذي قام بتلاوة الاتهام، المتعلق بـ"ممارسة السحر". ويعتبر التنظيم ممارسة السحر من الجرائم الكبرى،.

وقد تم الإفراج عن هذه الصور عن طريق تنظيم داعش في تقرير يسمى "تنفيذ حكم الله بحضور المسلمين".

وكما يحدث عادة، فإن تنفيذ أحكام الإعدام يتم أمام العلن بحضور العشرات من المتفرجين "لأخذ العبرة". وتظهر صورة ثالثة رأس الرجل مقطوعة وقد وضعت على جثته.

ووفقا لأحد المراصد المراقبة للإرهاب فإن الحكم جرى من قبل "جيش خالد بن الوليد" التابع لداعش.

وظهر هذا الفصيل في مايو الماضي، مع تصاعد قصف النظام السوري جوا لوادي بردى (شمال غرب دمشق)، التي تعتبر مصدرا رئيسيا لمعظم إمدادات المياه في العاصمة.