26 صورة ما بين دموع الأسى والفرح تلخص عام 2016

هذه 26 صورة ليست هي كل حال الدنيا في 2016 لكنها بعض من الحكايات.. إذ لا يمكن لنا أن نرى كل شيء. وإذ لا يمكن للكاميرات في كل العالم إلا أن ترصد ما رأته ذات حين. وإذا تخيلنا كوكباً يقطنه 7 مليارات من البشر، فلنا أن نتخيل 14 مليار عين ترى ما ترى. فهل للكاميرا أن تقول كل شيء. أبدا.. الصورة بعدسة مصوري وكالة الأنباء الفرنسية:

1- معاناة اللاجئين في أوروبا.. الصورة من مقدونيا حيث هاجمت الشرطة اللاجئين في 29 فبراير، وهم يحاولون عبور الحدود اليونانية

2- إنقاذ رجل من تحت الأنقاض بعد غارة جوية على شمال حلب في 11 مارس

3- برازيلي يحمله قطته في دراجته بريو دي جنيرو في 19 يونيو

4- ديفيد كاميرون وأسرته وهو يلقي آخر خطاب له كرئيس وزراء بعد انفصال بلاده عن الأوروبي في 13 يونيو

5- أردوغان يحضر جنازة ضحايا الانقلاب الفاشل في 17 يوليو

6- لاجئون أفارقة في انتظار الإنقاذ في منطقة بحيرة قريبة من سواحل ليبيا في 4 أكتوبر

7- حرائق النفط في العراق التي أشعلها "داعش" بجوار الموصل بعد هروبهم في 19 أكتوبر

8- كردية تحمل قطتها في منطقة شقولي بالعراق في 10 نوفمبر

9- تظاهرة ضد التقشف في البرازيل في 16 نوفمبر

10- فلسطينيون يقفون على أطلال منزل تعرض للتدمير في الحرب على غزة 2014، الصورة بتاريخ 11 فبراير

11- هياج فيل في منطقة سيليجري الهندية في 10 فبراير وذلك بأحد الأسواق

12- مجلي جونزاليس سييرا، في حفل عيد ميلادها الـ 15 في كولومبيا، في 16 يناير 16 وتعاني من متلازمة تجعلها تبدو مسنة

13- رجل أمام أكبر مقبرة لضحايا زيكا في ليما ببيرو في 15 يناير

14- عراقيون يعودون إلى قراهم بجوار الموصل بعد تحريرها من داعش في 25 نوفمبر

15- هيلاري كلينتون في 9 نوفمبر ليلة هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأميركية

16- معسكر كاليه الفرنسي للاجئين عقب تفكيكه في 26 أكتوبر

17- جندي في جنوب السودان بمدينة ملكال حيث الحرب الأهلية في القطر الوليد بتاريخ 16 أكتوبر

18- جثة أحد تجار المخدرات قتيلاً في مانيلا بيد الشرطة وقد شن الرئيس الجديد هجوماً عليهم. الصورة بتاريخ 12 يوليو

19- أمير كانو في نيجيريا في احتفالية شعبية في 6 يوليو

20- أول طائرة شمسية في العالم فوق أهرامات الجيزة بمصر في 13 يوليو

21- الحرب ضد تجارة العاج غير المشروعة في كينيا في 30 أكتوبر حرق العاج

22- مسابقة الأبراج البشرية في إسبانيا في 2 أكتوبر

23- قارب مهاجرين بسواحل ليبيا في 4 أكتوبر

24- 15 سبتمبر فتاة تجلس فوق العمود في احتجاجات ضد قانون العمل

25- مبنى بعد زلزال في الإكوادور في 12 أبريل قتل فيه 570 شخصاً

26- صورة في 14 مارس 2014 والثانية في 31 مارس 2016 في الموقع نفسه تظهر كيف دمر "داعش" الآثار في تدمر السورية