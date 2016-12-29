شاهد.. تعليم الرقص بالصفعات والركلات!

لقيت معلمة صينية مصيرها الذي تستحقه بالفصل من عملها بعد أن انتشر فيديو لها وهي تنهال ركلا وصفعا على طفلتين في عمر الزهور أثناء حصة لتعليم الرقص.

وبدت المعلمة في الفيديو المقزز وهي تنتقي ضحيتين من الأطفال وتفقد السيطرة على سلوكها في موجة عنف جنونية لتكيل للطفلتين المستسلمتين كل أنواع الركلات والصفعات دون أن تحركا ساكنا للدفاع عن نفسيهما ضد المعلمة الثائرة.

ووقعت الحادثة التي سجلتها الكاميرات في حضانة بإقليم آنهوي الصيني، شرق البلاد. وانتهى التحقيق في الواقعة إلى طرد المعلمة من وظيفتها السبت الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

كما بدأ أيضا تحقيق جنائي في الواقعة وهو ما يمكن أن ينتهي بالمعلمة إلى السجن.

وبحسب قانون حماية الصغار الصادر في الصين عام 2006، يحظر استخدام العنف ضد الأطفال في الحضانات والمدارس.