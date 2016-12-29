فيديو المرأة وذئابها "المشتاقة" يعود للواجهة من جديد

عادت إلى الواجهة من جديد قصة امرأة ربت 4 ذئاب وأنقذتهم وهم صغار واعتنت بهم إلى أن كبروا ثم أطلقتهم للطبيعة عام 2008 وبعد سنتين أي في 2010، عادت لزيارتهم في حديقة حيوان احتضنتهم في النرويج، لتكون ردة فعلهم أشبه بما يفعله البشر عندما يعود لهم غائب طال انتظاره.

الفيديو المنشور منذ أكثر من 6 سنوات ويعود تحديدا إلى 17 مايو 2010 وتابعه أكثر من 10 ملايين شخص، عادت مواقع التواصل الاجتماعي في تداوله من جديد والتعليق بأن حتى الحيوانات المفترسة تشتاق وتحن لمن رباها فما بالنا بالبشر؟.

وفي الفيديو تظهر أنيتا وهي تجلس على الثلج في حديقة الحيوان، بعدها يظهر 4 ذئاب يتسابقون في الوصول إلى السيدة للقفز على ظهرها ومحاولة التعبير عن "اشتياقهم" تارة بطبع قبلاتهم وتارة بمسح وجهها بألسنتهم.

هذا وتعرفت أنيتا المرأة على ذئابها الأربعة في حديقة الحيوان كما تتعرف الأم إلى صغارها، ويبدو أن الذئاب أيضا تعرفت على أنيتا ولم تنسها.