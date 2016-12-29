119 حادث سير في ساعات بدبي.. وصورة خيالية لبرج خليفة

119 حادث سير وقعت في دبي بفترة 5 ساعات فقط صباح الأربعاء من دون تسجيل أي إصابات، بحسب ما أعلنت شرطة دبي، أما السبب فيعود إلى الضباب الكثيف.

وقد أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي سجلت "119 حادثا مروريا منذ الساعة الرابعة فجراً حتى التاسعة من صباح الأربعاء خلال فترة الضباب.

وقال المقدم محمد جمعة أمان مدير إدارة المركز بالوكالة إن الحوادث المرورية في مناطق متفرقة في دبي وقعت دون إصابات، لافتاً إلى أن المركز تلقى 1892 مكالمة هاتفية.

صورة خيالية للضباب

وشهدت دبي صباح الأربعاء موجة ضباب كثيف، وتم تداول العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما "انستغرام" تظهر حجم الضباب، حتى إن ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد (فزاع) نشر الأربعاء على حسابه على "انستغرام" صورة "تكاد تكون خيالية" للضباب يغمر وسط برج خليفة.

كما حولت مؤسسة "مطارات دبي" 13 رحلة إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب الكثيف.