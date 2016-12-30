شاهد.. العاهل المغربي مع مواطنيه في مراكش

في الأيام القليلة الأخيرة من العام الميلادي الجاري، جمعت لحظات إنسانية في الحي العتيق في مدينة مراكش المغربية ما بين العاهل المغربي محمد السادس ومواطنين مغاربة.

وفي جولته الراجلة بالحي العتيق، تجاهل العاهل المغربي البروتوكول الامني الرسمي واتجه صوب تجار رغبوا في السلام عليه وتبادل معهم التحية والحوار.





وفي سياق الزيارات الميدانية للملك محمد السادس لتفقد مشاريع جديدة، زار الملك محمد السادس، الأربعاء، مواقع تاريخية في الحي العتيق لمدينة مراكش، عاصمة السياحة المغربية، وتفقد مشروعا لتأهيل وترميم وإصلاح حي الملاح، الذي أصبح يحمل اسما جديدا هو "حي السلام".





وتتطلع الرباط إلى تحسين ظروف عيش السكان في الأحياء التاريخية للمدن العتيقة، مع الحفاظ على إرثها التاريخي والمعماري".





من المتوقع أن يستفيد من مشروع تطوير الحي العتيق في مراكش 125 من الصناع المهرة في الحرف التقليدية، الذين يسمون بـ "المعلمين"، إضافة إلى 300 صانعا تقليديا في نجارة الخشب والخياطة وصناعة الجلد والنحاس.