ولما جثا على ركبته.. قبلت سيرينا وليامز خطبته

كشفت لاعبة التنس الأميركية سيرينا وليامز عن خطبتها لرائد الأعمال الأميركي أليكسيز أوهانيان المؤسس المشارك لموقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي.



وقالت اللاعبة البالغة من العمر 35 عاما، المصنفة الثانية على العالم في تدوينة على الموقع، الخميس: "جثا على ركبة واحدة وقال أربع كلمات...عدت للمنزل بعدها بقليل. شخص ما كان معه حقيبة تخصني. وسيارة تنتظر. الوجهة: روما...عودة إلى أول مكان التقى فيه نجمانا".



وأكد أوهانيان (33 عاما) المولود في نيويورك الخبر على صفحته بموقع فيسبوك وكتب: "قالت نعم".



وسيرينا أفضل لاعبة في جيلها وحققت 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى شأنها شأن الألمانية شتيفي جراف وتأتي فقط خلف الاسترالية مارجريت كورت (24 لقبا).