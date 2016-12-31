شاهد.. قرد على سطح المريخ وغرائب أخرى

في اطار محاولاتهم المتكررة لاثبات وجود حياة على سطح المريخ، يقوم الكثير من مؤيدي نظريات المؤامرة بمبادرات من خلال تحليل كل صورة يتم إرسالها إلى الأرض من الكوكب الأحمر.

واعرب احد الباحثين المتخصصين في كوكب المريخ عن اعتقاده بالعثور على مجموعة نفيسة من الأدلة التي تم التقاطها بواسطة المركبة الفضائية "كيوريوزيتي روفر"، قائلا: "كلها علامات تدل على وجود حياة على سطح المريخ".

وتتضمن اللقطات الغريبة مشاهد لـ" بزاق" (كائن رخوي بلا قوقعة) و"حلزون" بالاضافة إلى مخلوق من ذوات الأربع "يبدو وكأنه قرد عنكبوتي مغطى بالشعر" يحدق مباشرة في عدسة كاميرا الـ"روفر".

وتعد عربة "كيوريوزيتي روفر" مصدرا رئيسيا، لتغذية هواة متابعة اخبار الكائنات الفضائية المعروفين باسم "صائدي الكائنات الفضائية الغريبة"، بالصور منذ أول هبوط لها على كوكب المريخ في العام 2012.

وكان الهدف الرئيسي لمهمة "كيوريوزيتي روفر" هو تحديد ما إذا كانت المنطقة المحيطة بفوهة "غيل" قد سبق لها ان استضافت، في أي وقت مضى، بيئة مواتية لتكاثر الميكروبات.

وفوهة "غيل" هي فوهة اصطدام، بقطر 155.3 كيلومتر، توجد على سطح المريخ تحديدا في رباعي الزوايا المسمى "إيوليس"، عند الحدود الجيولوجية التي تجسد انقسام القشرة السطحية للمريخ. و يتمثل الاهتمام الرئيسي للعلماء بهذه الفوهة في طبقاتها الجيولوجية التي تتجلى في الجزء السفلي منها في وسط جبل "شارب".

ومع ذلك، وعلى مدى السنوات الست الماضية، زارت العربة الآلية التابعة لــ"ناسا" عددا من الأماكن على سطح المريخ، ووفقا لبعض اللقطات التي قامت بتصويرها، فقد رصدت الكثير من الأشياء الغريبة في رحلتها.

وكتب سكوت سي. وارنغ تدوينة على صفحته " يوفو سايتنغز ديلي. كوم" هذا الأسبوع: "عثرت على هذا المخلوق الغريب على سطح المريخ ويبدو وكأنه قرد عنكبوتي مغطى بالشعر، انه يرتكز على ذراعين طويلتين نسبيا وساقين أقصر منهما، ويمكنك ان تتبين بسهولة مكان العينين، إذا قمت بتسليط ضوء على الوجه.

ويعتقد وارنغ ايضا ان "القرد العكنبوتي" الفضائي يحدق مباشرة في اتجاه "كيوريوزيتي روفر" بينما تتحرك الاخيرة اثناء التقاط الصور، في موقع ام اس إل 1276-إم34 اس دي اس، و هي منطقة مليئة بالصخور.

ويظهر "القرد العنكبوتي" في الصور بنفس لون محيطه، مما يوحي بأنه قد يكون مجرد صخرة غريبة الشكل يغطيها التراب.

وإلى جانب ما يبدو و كأنه "قرد عنكبوتي مغطى بالشعر"، توجد مشاهد أخرى يشير وارنغ إلى انها "إثباتات" على ان وكالة ناسا تحجب عن العامة معلومات عن وجود حياة على كوكب المريخ.

ويستطرد وارنغ في ترجيحاته من جراء تحليل الصور بان هناك كائن غريب يرقد على سطح المريخ، وهو حيوان يشبه "البزاق" يزحف خارجا من تحت الصخور، وربما تكون هناك أيضا قواقع "حلزون" تقوم بنزهة عبر سطح الكوكب المغطى بالاتربة.

كما تم أيضا رصد منحوتة على شكل وجه على جانب صخرة، وهي تعد من المعالم الاكثر شهرة،التي تم تصويرها على سطح المريخ.

ويعتقد كثير من هواة البحث في امور كوكب المريخ أنه قد اندلعت معارك قبل ملايين من السنين عبر سطح الكوكب الأحمر، وانتهت عندما تم قطع رأس الملك المريخ.، منذ وفاة ذلك 'الكائن القوي"، شيد رعاياه العديد من النصب التذكارية لتكريمه.

وأكد وارنغ، بالإضافة إلى مجموعة من الصور التي تداولها هو وعدد من متابعي موقعه الالكتروني، أن "جمهور العامة لم يعد بحاجة إلى الاعتماد على الحكومة الاميركية لإمدادهم بمعلومات عن الحياة على المريخ والأجرام السماوية الأخرى".

وتابع: "نحن بأخذ بزمام المبادرة وقمنا بالاثبات ألف مرة عبر هذا الموقع الإلكتروني أن هناك حياة على المريخ".

واختتم: ""لقد ضل الأميركيون طريقهم وبدأوا في الاعتماد على الحكومة فيما يتعلق بكافة المعلومات الهامة الخاصة بهم، ولكن بعض المعلومات تشكل تهديدا للأمن القومي مثل تكنولوجيا الكائنات الفضائية والمخابرات الفضائية، ولذلك لا يمكن للحكومة الأميركية أن تعلن عن ذلك".