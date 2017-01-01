الطيور تحدد مقبرة كاري فيشر ووالدتها ديبي رينولدز

أعلنت عائلة الممثلة الأميركية ديبي رينولدز التي توفيت بعد يوم من وفاة ابنتها الممثلة كاري فيشر أن مراسم جنازة مشتركة ستقام للنجمتين كما ستدفنان بجوار بعضهما البعض.



وقال تود فيشر (58 عاما) ابن رينولدز والشقيق الأصغر لكاري إنه رأى طيورا طنانة تحلق فوق مقابر فورست لون ميموريال بارك في منطقة هوليوود هيلز مما جعله يقتنع بأن هذا هو المكان الأمثل لدفن والدته وشقيقته.



وأضاف: "هكذا شاء القدر". وأشار إلى أن والدته المغنية والممثلة التي رشحت لجائزة أوسكار كانت مولعة على نحو خاص بالطيور الطنانة التي كانت تتردد على منزلها بمنطقة بيفرلي هيلز.



وذكر أنه سيجتمع مع أقاربه مطلع الأسبوع للانتهاء من ترتيبات الجنازة وتحديد موعدها.





وقال إن العائلة تخطط لجنازة مشتركة ودفن والدته وشقيقته بجوار بعضهما البعض في فورست لون.



وتوفيت رينولدز التي شقت طريقها إلى قلوب محبي السينما من خلال أفلام كلاسيكية في هوليوود مثل (سينجين إن ذا رين) بعد إصابتها بسكتة دماغية يوم الأربعاء عن 84 عاما.



وتوفيت ابنتها كاري فيشر التي اشتهرت بشخصية الأميرة ليا في أفلام حرب النجوم يوم الثلاثاء أي قبل والدتها بيوم وبعد 4 أيام من إصابتها بنوبة قلبية أثناء رحلة جوية من بريطانيا حيث كانت تصور الموسم الثالث من مسلسل كوميدي بريطاني. وكانت فيشر تبلغ من العمر 60 عاما.



وأنجبت رينولدز كلا من كاري وتود من المغني الراحل إدي فيشر الذي انتهى زواجه منها بفضيحة في 1959 بعد أن أقام علاقة عاطفية مع الممثلة إليزابيث تيلور.



وفي مقابلة بثتها قناة (ايه.بي.سي) الإخبارية أمس الجمعة تحدث تود عن الساعات الأخيرة في حياته والدته وقال: "لم تمت بقلب مفطور" لكنها "رحلت لتكون مع كاري".



وأضاف: "لم تكن تجلس مكلومة، قالت ببساطة إنه لم يتسن لها رؤية كاري لدى عودتها من لندن. عبرت عن مدى حبها لشقيقتي. ثم قالت إنها تود بالفعل في أن تكون مع كاري. هذا ما قالته بالضبط، وخلال 15 دقيقة من هذه المحادثة ذبلت، وخلال 30 دقيقة توفت" .