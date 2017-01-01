شوارزنيجر يتحدى ترمب في برنامج لتلفزيون الواقع

مع استعداد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لتولي منصبه سوف يحل محله أحد المشاهير الذين اتجهوا أيضا للسياسة في برنامج (سليبرتي أبرينتس)، مع تحد جديد وهو رفع نسبة المشاهدة التي حققها ترمب.



ووعد آرنولد شوارزنيجر نجم فيلم (ترمينيتور) الذي شغل منصب حاكم كاليفورنيا مرتين بإضفاء روح الدعابة الساخرة بشكل أكبر على النسخة الجديدة من (سليبرتي أبرينتس) اعتبارا من الثاني من يناير كانون الثاني المقبل على تلفزيون (إن.بي.سي).



وطلب شوارزنيجر (69 عاما) من منفذي برنامج تلفزيون الواقع نقله من نيويورك إلى كاليفورنيا ليعكس شخصيته.



وقال "أريد أن ألعب دور شخصيتي. ترمب نجح لأنه مثل شخصيته".



وأضاف "أنا مقدم البرنامج الجديد. أتمنى أن أواكب ما قام به (ترمب) وأواصل البرنامج العظيم الناجح. أريد أن أرفع نسب المشاهدة قليلا عما كانت عليه".