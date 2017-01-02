من هو حسين بيكار الذي يحتفل غوغل بميلاده اليوم؟

ولد حسين أمين بيكار في 2 كانون الثاني /يناير من عام 1913، وتوفي في 16 نوفمبر 2002، وهو فنان تشكيلي مصري من أصل قبرصي تركي.

أحب حسين الموسيقى منذ صغره، وكتب رباعيات وخماسيات زجلية تمتلئ حكمة وبلاغة. كما أنه صاحب مدرسة للفن الصحافي وصحافة الأطفال بصفة خاصة، ورائدها الأول في مصر.

يمتلك حسين أسلوباً بسيطاً وواضحاً، ارتفع بمستوى الرسم الصحافي ليقترب من العمل الفني، أما لوحاته الزيتية فتتميز بمستواها الرفيع.

وكان حسين قد التحق بكلية الفنون الجميلة عام 1928، مدرسة الفنون العليا، وكان عمره آنذاك 15 عاماً، ليكون من أوائل الطلبة المصريين الذين التحقوا بها، ثم انتقل بيكار بعد ذلك إلى المغرب، حيث قضى 3 سنوات مدرساً للرسم، وعاد بعدها إلى مصر.

كتب بيكار العديد من الكتب عن الفن، وله عدة دراسات عن الفنانين المصريين والأجانب، خاصة معاصريه.