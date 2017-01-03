تعرّف على تفاصيل المتجر التعاوني في باريس

لم يتردد الأميركي رونالد في نشر فكرة متجره بفرنسا، وتحديداً في العاصمة باريس، إذ ومنذ 3 أعوام قدم طلبا لبلدية باريس بفتح متجر تعاوني يقوم على فكرة غريبة وهي أن كل فرد من المساهمين بتأسيس المتجر هو شريك في الأرباح دون تقديم أي مبلغ من المال، وعلى كل مساهم أن يعمل ضمن ساعات عمل قد تصل إلى 20 ساعة بالأسبوع.

يعمل بهذه الساعات على تنظيف المتجر أو ترتيب السلع فيه أو في صندوق المحاسبة.

كما يحاول رونالد منذ افتتاح متجره التعاوني في نوفمبر الماضي العمل على ضمان انتساب العدد الأكبر من الفرنسيين، فكلما زاد عدد المساهمين زادت نسبة الأرباح والزبائن الذين قد يقصدون هذا المتجر الفريد في عاصمة النور.

والجدير ذكره أن إدارة المتجر التعاوني هذه تعمل منذ فترة على شراء منتجاتها العضوية والبقولية من المزارعين مباشرة، والذين يعملون في حقول بمناطق لا تبعد عن العاصمة الفرنسية، وذلك كنوع من التميز ليس بفكرة المتجر فحسب بل بالمنتجات التي يقدمها.