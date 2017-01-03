شاهد.. امرأة تبكي كلبتها المقتولة بأسنان "بيتبول"!

رصد مقطع فيديو في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، الثلاثاء، مالكة كلبة صغيرة تبكي وهي تشاهد كلبا مفترسا يقتلها بوحشية في الشارع أمام عينيها.

والكلب المفترس هو من نوع بيتبول، المعروف بشراسته واستخدامه في أغراض الحراسة، شوهد يغرس أسنانه في رقبة ضحيته التي نزفت الدماء أيضا من ذيلها بعد عضة سابقة.

وبدت صاحبة الكلبة البيضاء الصغيرة التي لقيت حتفها وهي تبكي في عجز، راجية الكلب المفترس، وكأنه يستطيع الاستماع إليها، التوقف عن قتل حيوانها الأليف.

وكانت صرخاتها تعلو، كلما نشب البيتبول أسنانه في كلبتها، قائلة: "من فضلك ابتعد عنها، اتركها وحدها، اذهب بعيدا".

وبدت الكلبة الصغيرة خلال المقطع بلا حراك وقد أسلمت الروح.

وتتبع رجل سجل المقطع الكلب المفترس الذي عاد إلى صاحبه في خيمة قريبة منصوبة على الرصيف، ليبلغه من بعيد وهو داخل سيارته عن الجريمة التي ارتكبها كلبه، وغادر في التوقيت الذي وصل فيه رجال الشرطة إلى الموقع.