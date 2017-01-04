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دبي وبحيرة ناصر في مصر ضمن أجمل صور ناسا 2016

المصدر: دبي - سعد كمال
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نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" 16 صورة مختارة بعناية بوصفها الأجمل بين ملايين الصور الملتقطة من نوافذ محطتها الفضائية عبر عدسات المصورين في عام 2016.

وحظيت إمارة دبي وأجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة مصر بصورتين من المجموعة المنتخبة.

ولفتت دبي الأنظار بأنوارها خلال الليل في الصورة الأولى الملتقطة في 11 مارس/آذار 2016. وفي الصورة الثانية ظهرت بحيرة ناصر جنوبي مصر باللون الأخضر وسط الصحراء في 21 يونيو/حزيران 2016، وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتقع في جنوب مصر، عند مدينة أسوان.

وتوزعت باقي الصور على أنحاء المعمورة لترصد الظواهر الكونية والمعالم الطبيعية حول العالم تفصّلها "العربية.نت" بالصور الثابتة والفيديو المرفق.

دبي وأجزاء من الامارات كما بدت ليلة 11 مارس 2016 من محطة الفضاء الدولية دبي وأجزاء من الامارات كما بدت ليلة 11 مارس 2016 من محطة الفضاء الدولية
بحيرة ناصر جنوب مصر 21 يونيو 2016 بحيرة ناصر جنوب مصر 21 يونيو 2016
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