دبي وبحيرة ناصر في مصر ضمن أجمل صور ناسا 2016

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" 16 صورة مختارة بعناية بوصفها الأجمل بين ملايين الصور الملتقطة من نوافذ محطتها الفضائية عبر عدسات المصورين في عام 2016.

وحظيت إمارة دبي وأجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة مصر بصورتين من المجموعة المنتخبة.

ولفتت دبي الأنظار بأنوارها خلال الليل في الصورة الأولى الملتقطة في 11 مارس/آذار 2016. وفي الصورة الثانية ظهرت بحيرة ناصر جنوبي مصر باللون الأخضر وسط الصحراء في 21 يونيو/حزيران 2016، وهي أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتقع في جنوب مصر، عند مدينة أسوان.

وتوزعت باقي الصور على أنحاء المعمورة لترصد الظواهر الكونية والمعالم الطبيعية حول العالم تفصّلها "العربية.نت" بالصور الثابتة والفيديو المرفق.