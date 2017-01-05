أول رائدة سوداء في محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها اختارت وللمرة الأولى رائدة فضاء سوداء، لتذهب في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.

وتدعى رائدة الفضاء، جانيت آيبس، وتبلغ من العمر 46 عاماً، وهي متخصصة في الفيزياء وسبقت أن عملت في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وستنضم جانيت إلى محطة الفضاء الدولية التي يتناوب على الإقامة فيها رواد فضاء بشكل دائم، في العام 2018 إلى جانب الأميركي، آندرو فوستل، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية في بيان الأربعاء.

ويبلغ مجموع رواد الفضاء السود الذين عملوا في وكالة ناسا 16، من بينهم خمس نساء، من أصل 321 رائد فضاء.

وأحد هؤلاء الرواد السود هو تشارلز بولدن الذي يشغل اليوم منصب المدير العام للوكالة.

وكل هؤلاء الرواد السود شاركوا في مهمات على متن المكوكات الفضائية الأميركية التي خرجت من الخدمة في العام 2011، لكن جانيت آيبس ستكون أول شخص أسود يقيم في محطة الفضاء الدولية.

وتلقت جانيت دروساً لتعلم اللغة الروسية، بهدف حسن التواصل مع رواد وكالة الفضاء الروسية الذين يتواجدون باستمرار ضمن فرق رواد المحطة.

وتحمل جانيت درجة دكتوراه في هندسة الطيران من جامعة ميريلاند.