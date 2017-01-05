رئيس بلدية برازيلية يقرر "تسليم مفاتيح مدينته إلى الله"

أثار رئيس بلدية جديد في البرازيل عاصفة من التعليقات والانتقادات بعد إصداره مرسوماً بتسليم "مفاتيح المدينة إلى الله"، فاضطر إلى الاعتذار.

وأمر المدعي العام في مدينة غوانامبي الشروع في مسار قضائي لإبطال هذا المرسوم المخالف للدستور، والذي أثار دهشة الموظفين في البلدية وتعليقات غاضبة أو ساخرة.

وجاء في المرسوم البلدي: "أنا، جايرو ماجاليايس، الذي اختارني الله، وفزت بالاقتراع الشعبي لولاية تمتد من 2017 إلى 2020، أصدر قراراً بتسليم مفاتيح البلدية إلى الله".

وأضاف رئيس بلدية هذه المدينة البالغ عدد سكانها 85 ألف نسمة والواقعة في شمال شرق البرازيل "أعلن أن هذه المدينة تابعة لله"، وهو منتخب عن الحزب الاشتراكي البرازيلي. وأشار إلى أن هذا القرار "لا رجعة عنه".

وزاد من حدة الدهشة أن ماجاليايس لم يكشف قط خلال حملته الانتخابية عن قناعاته الدينية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وبعد موجة الاستياء التي عمت المدينة، عاد ماجاليايس واعتذر من كل من شعروا بالإهانة من مرسومه، بحسب ما أعلن في بيان.

وأقسم أنه لم يكن ينو أبداً المساس بعلمانية الدولة، وتعهد أن تكون مدينته للكل من دون تمييز.