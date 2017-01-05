رسائل بخط الأميرة ديانا للبيع في مزاد

ستعرض سلسلة من الرسائل القصيرة المكتوبة بخط يد الأميرة البريطانية الراحلة ديانا للبيع في مزاد الخميس.

وتتحدث الأميرة في إحدى الرسائل عن أن ابنها الأصغر الأمير هاري كان يعاني من متاعب في المدرسة.

وستباع الرسائل الست في مزاد بدار تشيفنز في كمبردج وكتبتها الأميرة ديانا إلى سيريل ديكمان الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في قصر بكنغهام لأكثر من 50 عاماً.

ويرد ذكر الأميرين وليام وهاري ابني ديانا بكثرة في الرسائل.

وجاء في إحدى الرسائل التي تحمل تاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1984 أي بعد خمسة أيام من ولادة هاري "وليام يعشق أخاه الأصغر ويمضي وقته بأكمله وهو يغمر هاري بالأحضان والقبلات. بالكاد يسمح للأبوين بالاقتراب. رد الفعل على ولادة الصغير غمرنا تماما وبالكاد أستطيع التقاط أنفاسي بسبب كم الزهور التي تصل هنا."

وفي رسالة أخرى بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 1992 تتحدث ديانا عن مدى استمتاع الأميرين "بالمدرسة الداخلية رغم أن هاري يقع في المشاكل طوال الوقت."

ومن المقتنيات الأخرى التي ستعرضها أسرة ديكمان رسائل وبطاقات وصور من أفراد آخرين من العائلة المالكة بينهم الأمير تشارلز والأميرة مارغريت والملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب.

ومن المتوقع أن تباع المجموعة بأكملها بنحو 15 ألف جنيه إسترليني (18500 دولار)