رقص موظفين أمميين مع "متمردين" يثير غضب كولومبيا

طالبت الحكومة الكولومبية بعثة الأمم المتحدة، التي تشرف على تسريح متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) أن تعمل على حماية حيادها بعد نشر تسجيل مصور يظهر موظفين من المنظمة الدولية يرقصون مع متمردين في احتفال في ليلة رأس السنة.

وبدأت الجماعة الماركسية عملية تسريح لمقاتليها لتنهي حرباً استمرت أكثر من خمسة عقود، بعد أن وقعت اتفاق سلام مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس.

من جانبها، قالت سفيرة كولومبيا في الأمم المتحدة، ماريا إيما ميخيا، في رسالة علنية، إن السلوك الذي ظهر في الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية وعالمية هذا الأسبوع كان مبعث "قلق واستغراب بالغين".

وجاء في الخطاب أن "هذا النوع من السلوك يفسد المهنية والحياد الذي يجب أن يتحلى بهما دائماً الفريق الذي هو جزء من آلية ثلاثية للرصد والتحقق من وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح بشكل كامل، وأن على الأمم المتحدة أن تضمن عدم تكرار الواقعة حتى لا تعرض ثقة الرأي العام في المنظمة للخطر".

وفجر الفيديو إدانات على مواقع التواصل الاجتماعي من معارضين يمينيين لاتفاق السلام. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن تصرفات موظفيها التي ظهرت فيه غير لائقة وأنها ستتخذ إجراءات لتجنب إثارة الشكوك حول مهنيتها.

يذكر أن للأمم المتحدة 280 مراقباً حالياً يعملون ضمن مهمة تسريح متمردي فارك.