فلكي مصري: إكس لا يهدد كوكب الأرض

أكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري (حكومي)، الأربعاء، أن التقارير حول اصطدام كوكب يدعى "نيبرو" أو "إكس" بالأرض "مجرد خرافات منجمين".

وأكد تادرس في بيان أنه "لا وجود لكوكب نيبرو (إكس)، كما ذكر كتاب (الكوكب إكس .. الوصول 2017) لمؤلفه ديفيد ميد"، والذي استندت إليه الصحيفة البريطانية، ديلي ميل، في تقرير الثلاثاء.

ويدعي المؤلف في كتابه أن "نجماً مظلماً هو توأم الشمس (نجم ثنائي للشمس) يدور حوله 7 كواكب منها كوكب (نيبرو أو إكس) العملاق يشق طريقه باتجاه القطب الجنوبي لكوكب الأرض حيث يصل إليها ويصطدم بها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017".

وقال تادرس "مثل هذه الأقاويل والشائعات تتكرر دائماً في نهاية كل عام وبداية العام الجديد، لكن الحقيقة تكمن في أنه لا وجود لكوكب إكس أو كوكب نيبرو كما يطلقون عليه".

لا توجد نجوم مظلمة

وأضاف "ليست هناك نجوم مظلمة في نظام ثنائي مع الشمس، بل ليست هناك نجوم مظلمة سوى الثقوب السوداء، كما لا توجد ثقوب سوداء بجوار الشمس".

وتابع: "في علم الفلك لا نعرف نجوما قريبة من الشمس لها نظاماً كوكبياً شبيهًا".

وقال: "الأمر في مجمله خرافة اعتنقها المنجمون والمهووسون بالخرافات، وأيضًا المهووسون بنظرية النيزك العظيم الذي سيضرب الأرض ويؤدي الى نهاية العالم، الخلاصة ليس هناك ما يدعو للقلق".

يشار إلى أن الكاتب ديفيد ميد مؤلف كتاب (الكوكب إكس .. الوصول 2017) تنبأ فيه بأن، النجم الذي أسماه "التوأم الثنائي لشمسنا"، سيجلب معه 7 أجسام أخرى من ضمنها كوكب أزرق يحمل اسم "نيبرو" وتندفع هذه الأجسام نحو الأرض، وتؤدى إلى نهاية العالم في أكتوبر القادم.