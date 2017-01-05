نساء قرية مصرية يستقبلن نبأ مقتل 3 أشخاص بالزغاريد

احتفل أهالي قرية مصرية بمقتل 3 من أكبر عتاة الإجرام في منطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ الساحلية، حيث علت القرية أصوات زغاريد النساء وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بعد وصول خبر مقتلهم على أيدي الشرطة.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة كفر الشيخ قد توجهت لإحدى مناطق جنائن الموالح، التي تقع على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية الحماد التابعة لمركز البرلس لإلقاء القبض على العناصر الثلاثة لمواجهتهم اتهامات في عدد من القضايا الجنائية، كان آخرها قضية قتلهم الشاب محمود برهام 20 سنة مزارع من أبناء المنطقة خلال محاولتهم الاستيلاء على مواشيه.

وشهدت مدينة بلطيم، على مدار الأيام الماضية، حالات من الغليان والوقفات الاحتجاجية من جانب أهالي المزارع القتيل إثر قيام العناصر الخطرة الثلاثة بقتلهم المزارع.

وأمرت نيابة البرلس بكفر الشيخ، اليوم الخميس، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثث الأفراد المسجلين خطر الثلاثة لبيان أسباب الوفاة، ونقلهم لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء عملية التشريح بتلك المشرحة، بعد مقتلهم على يد قوات من الشرطة.