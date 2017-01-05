نشط عقلك.. هل تستطيع حل لغز الألوان؟

تمييز الدرجات المتقاربة من الألوان قد يبدو سهلاً للوهلة الأولى، إلا أنه في الحقيقة من الأمور الصعبة التي تحتاج لقوة ملاحظة وتركيز عاليين. فالألوان يمكن أن تخدع الناظر إليها.

وفي هذا الشأن، نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لغزاً ظريفاً يدعو لتنمية المهارات الخاصة بتمييز الدرجات المختلفة للون الواحد، مع التنبيه بأن اللغز "ليس سهلاً كما يظن البعض".

والمطلوب هو مقارنة لون الشكل بدرجات الألوان أسفله، واختيار درجة اللون التي تتطابق معه.

ويبدأ اللغز سهلاً، إلا أنه يزداد صعوبة نظراً لتقارب الدرجات المختلفة للون الواحد.

والآن نشط عقلك وجرب مهاراتك البصرية وحاول أن تحل لغز تمييز الألوان.. وفي النهاية قم بحساب مجموع الدرجات، فإذا كانت درجاتك 7 أو أكثر، فأنت تتمتع بمهارات عالية في تمييز الألوان.

ستجد إجابة كل سؤال أسفل الصورة.. فلنبدأ: