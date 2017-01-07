أول مهمة خارج محطة الفضاء الدولية في 2017

أنهى رائدان مقيمان في محطة الفضاء الدولية، الجمعة، مهمة خارج المحطة في مدار الأرض هي الأولى في العام الجديد، نفذا فيها أعمال تجديد في النظام الكهربائي للمحطة.

ونفذ هذه المهمة الرائد الأميركي شاين كيمبروغ البالغ من العمر 49 عاماً وزميلته الأميركية أيضاً بيغي ويستون البالغة 56 عاماً.

وقد عادا إلى الحجرة المضغوطة التي تفصل المحطة بضغطها المناسب للإقامة فيها، عن الفضاء الطلق عند الساعة 18,55 بتوقيت غرينتش، بعد مهمة استغرقت ست ساعات و32 دقيقة، بحسب ما شرح معلق تلفزيون وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أثناء بث مشاهد مباشرة من العملية.

وأنهى الرائدان المهمات المطلوبة أسرع مما كان متوقعاً، ثم نفذا مهمات إضافية منها التقاط صور لجهاز قياس الطيف المغناطيسي "ألفا" المصمم للبحث عن المادة السوداء في الكون، وهي مادة غير مرئية تشكل 80% من كتلة الكون.

وثبت الرائدان في القسم الأيمن من المحطة محولات وتوصيلات كهربائية لبطاريات ليثيوم جديدة أوصلتها إلى المحطة مركبة الشحن اليابانية غير المأهولة "كونوتوري" في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعاونهما في هذه المهمة من داخل المحطة زميلهما الفرنسي توما باسكيه (39 عاماً) والروسي أوليغ نوفيتسكي، بإشراف قاعدة جونسون الفضائية في هيوستن في ولاية تكساس الأميركية.

ومن المقرر تنفيذ مهمة ثانية مماثلة في الثالث عشر من الشهر الحالي، سيوكل أمرها إلى توما باسكيه (39 عاما) وشاين كيمبروغ.

وهذه المهمة خارج المحطة هي السادسة والتسعون بعد المئة منذ وضعها في مدار الأرض في العام 1998.