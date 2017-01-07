شاهد نجاة زبائن مطعم أميركي من سيارة مجنونة

أصبحت امرأة مسنة وسيارتها من نوع جيب، ضيوفاً على مطعم وزواره بطريقة مروعة، عندما اقتحمت المكان بشكل عنيف في لحظة مفاجئة مثيرة الذعر والهلع، وذلك بمنطقة فولرفيل بولاية ميشيغان الأميركية.

وكانت السيدة تقود سيارتها ذات الدفع الرباعي عندما اخطأت في التقدير فبدلاً من أن توقف السيارة في الموقف أمام المطعم مباشرة باستخدام الفرامل، ضغطت على دواسة البنزين لتجد نفسها على بضع بوصات من الزبائن الذين نجوا بأعجوبة.

ولم يصب أحد في الحادث الدرامي، ولكن السيارة تركت وراءها فجوة في الجدار الأمامي للمطعم الذي هشمته في رحلتها العنيفة.

سكّري وارتعاش

وكانت السائقة التي تبلغ من العمر 74 عاما تعاني من مرض السكري، عندما شعرت بارتعاش أثناء القيادة وفقا لتقرير الشرطة، ما أدى لحصول هذه المأساة.

وقالت المسنة إنها كانت قد قررت مغادرة الطريق السريع لتناول وجبة بالمطعم مع ابنتها واثنين من حفدتها الذين كانوا معها بالسيارة.

وفي الوقت الذي وصلت فيه موقف السيارات المرافق للمطعم، وبدلا من أن تدوس على الفرامل وتوقف السيارة، أخطأت وداست على البنزين بقوة لتجد نفسها في هذه المعمعة الرهيبة.

وقال صاحب مطعم فولرفيل للعائلات سام جيشي: "لقد أربكت الجميع وهي تتخذ طريقها داخل المحل". مضيفا: "لقد تحرك الناس سريعا متحاشين السيارة في حين كانت هي تهبهب في طريقها".

لا إصابات في الحادثة

ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى في الحادثة، وقد أثبتت الشرطة بعد وصولها للموقع بأن السائقة لم تكن تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وفق تصريح قائد شرطة فولرفيل جون تايلر لـ سي ان ان.

وقد علق الناس بأن اثنين من زبائن المطعم كانا في واجهة الخطر، نجوا بأعجوبة بعد أن كانت الكراسي الخشبية هي الضحية.