مأساة عائلية.. أطفال يشاهدون فيلماً بجوار جثة والديهما

رصدت صور مـأساة عائلية في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث شوهد 3 صبيان صغار يشاهدون فيلماً وهم يرتدون أحزمة الأمان في المقعد الخلفي لسيارة، دون أن يدركوا أن الأب والأم سقطا جثتين هامدتين خارج السيارة من جراء جرعة مخدرات قاتلة.

وعثرت السلطات على هيثر كيلسي، 30 عاما، و دانيل كيلسي، 32 عاما، بلا حراك خارج سيارتهما في ولاية فلوريدا الأميركية، حوالي الساعة الثانية صباح السبت الماضي.

وقال الضابط الذي عثر على الجثتين بالمصادفة إن أولادهما الثلاثة الصغار كانوا يواصلون مشاهدة فيلم في المقعد الخلفي للسيارة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وعندما وصلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث كان الأب والأم في حالة فقدان وعي، وبعد دقائق أسلمت الزوجة الروح، وتبعها الزوج.

وأكد مسؤول شرطي أن حالة وفاة دانيل تبدو من جرعة مخدرات، ولكن يلزم انتظار تشريح الجثتين لتأكيد السبب.

وتبين من فحص سيرة الأب والأم أن لهما سجلا سابقا في تعاطي المخدرات.

وتولى أقارب الضحيتين رعاية الأطفال الثلاثة، وبينهم رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر. وأكبر الأطفال يبلغ من العمر 4 أعوام.