"سبيس إكس" تستأنف مهمات إطلاق الصواريخ

قررت مجموعة "سبايس إكس" الأميركية الخاصة استئناف إطلاق صواريخها الفضائية "فالكون 9" الاثنين، بعدما توصلت إلى تحديد المشكلة التي أدت إلى انفجار صاروخها في أيلول/سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة الجمعة.

وستطلق "سبايس إكس" الاثنين عشرة أقمار اصطناعية صغيرة للاتصالات محمولة بصاروخ "فالكون 9"، من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، وذلك عند الساعة 18,22 بتوقيت غرينتش، في حال كانت أحوال الطقس مناسبة.

وقبل أيام، تحدثت الشركة عن إمكانية إطلاق المهمة الأحد، لكنها لم تكن حصلت بعد على موافقة من سلطات الطيران المدني.

وأوضحت "سبايس إكس" إن التحقيق حول حادث الأول من أيلول/سبتمبر خلال ملء الصاروخ بالوقود أظهر أن سببه خلل في حاوية مضغوطة داخل خزان الأكسجين السائل في الطابق الثاني من الصاروخ.

ومن المقرر أن تطلق "سبايس إكس" ما مجموعه عشرة أقمار اصطناعية لشركة "إيريديوم كوميونيكشينز" وستستخدم للاتصالات النقالة على اليابسة وفي البحر والجو.

وكانت "سبايس إكس" تأمل استئناف مهمات "فالكون 9" اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر ثم في 16 كانون الأول/ديسمبر قبل أن ترجئها إلى كانون الثاني/يناير الحالي.

وكان انفجار صاروخ "فالكون 9" في أيلول/سبتمبر إدى إلى تدمير قمر اصطناعي كلفته 200 مليون دولار لشركة "سبايس كوم" الإسرائيلية.

وأتى الحادث بعد 15 شهراً على انفجار أول لصاروخ "فالكون 9" بعيد إقلاعه في 28 حزيران/يونيو 2015، ما أدى إلى تدمير المركبة "دراغون" التي كانت تنقل المؤن والمعدات إلى محطة الفضاء الدولية.