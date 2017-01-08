شاهد.. السائق الكارثة يصدم السيارة التي لا تُصدم

سار سائق فرنسي-سنغالي، يبلغ من العمر 40 عاماً، حوالي 40 كيلومتراً في الاتجاه المعاكس على طريق سريع في جنوب إسبانيا، السبت، قبل أن يصطدم بسيارة شرطة.

واضطرت الشرطة الإسبانية لتوقيف الرجل، ووقف حركة السير على طريق سريع في منطقة الأندلس (جنوباً)، وإقامة حاجز بوضع سيارات لها على الطريق، فضلاً عن عناصر تابعين لها يحملون إشارات ضوئية.

وقال ناطق باسم الشرطة في مدريد "لم يشأ السائق التوقف أبداً إلا بعدما اصطدم بسيارة تابعة للشرطة. إنه شخص يحمل الجنسيتين السنغالية والفرنسية، وقد أوقف بعدما قطع مسافة 40 كيلومتراً على الطريق السريع بين مقاطعتي الميرا وغرناطة".

ولم تشأ الشرطة إعطاء أي تفاصيل حول وضع السائق الذي بدا "مشوشا".

وأوضح الناطق "ليس لدينا أي تقرير طبي بعد، ولا نعرف إن كان قد تعاطى المخدرات أو الكحول، أو أنه يعاني من اضطراب".