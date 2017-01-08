بريطانية تطعن صديقها بالسكين لأنه أكل "بطاطسها"

جنحت شابة بريطانية نحو صديقها وسددت له طعنات بالسكين في كتفه عقاباً له على أكل البطاطس "الشيبس" الخاص بها دون أن يبقي لها منه شيئاً، فيما أفلت الصديق بأعجوبة من الموت بعد أن تمكنت فرقُ الإسعاف من إنقاذه، بينما انتهت الشابة مرتكبة الاعتداء إلى السجن عقاباً لها على ما قامت به.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحافة البريطانية فإن شابة تُدعى ديان مارغريت كلايتون تبلغ من العمر 34 عاماً، وتسكن في مدينة بلاك بيرن، حيث اعتدت على صديقها سيمون هيل طعناً بالسكين عندما كانا في منزل صديق ثالث، حيث اكتشفت كلايتون أن هيل أكل البطاطس الخاص بها ولم يترك لها شيئاً لتأكله، فما كان منها إلا أن التقطت سكيناً من المطبخ وسددت له عدداً من الطعنات في كتفه.

واعترفت كلايتون بارتكاب الاعتداء أمام المحكمة، كما اعترفت بأنها مذنبة لما اقترفته بحق صديقها، فيما انتهى الأمر بصدور حكم ضدها بالسجن 26 أسبوعاً.

وقالت وكيلة الادعاء لدى المحكمة بارفين أخطر في تفاصيل الواقعة، إن كلا من كلايتون وهيل ذهبا لزيارة صديق في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث شربا الكحول وتناولا الشيبس المطبوخ منزلياً، حيث قام سيمون هيل بأكله كله، وهو ما تسبب بإغضاب كلايتون التي قامت بتوجيه صفعة له على وجهه قبل أن تغادر الغرفة باتجاه المطبخ لتلتقط من هناك سكيناً وتقوم بطعنه في كتفه، وتتسبب له بجرح ظاهري.

ورغم أن كلايتون اعترفت بذنبها أمام القاضي إلا أن محاميها قال إنها "لا تتذكر الكثير عما حصل في تلك الليلة بسبب أنها كانت تحت تأثير كمية كبيرة من الكحول عندما ارتكبت الاعتداء". وأضاف: "هي نفسها لديها في جسدها بعض الجروح ولا تعرف عن هذه الجروح أي شيء، كما لم تتذكر شيئاً منها".

وأمرت المحكمة كلايتون أيضاً بدفع غرامة مالية قيمتها 115 جنيها استرلينيا، بعد أن تقضي مدة الـ26 أسبوعاً في السجن كشرط لإطلاق سراحها.