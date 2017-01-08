شاهد.. أحمد السقا يخاطر بحياته وينقذ فتاة كادت تحترق

خاطر الفنان المصري أحمد السقا بحياته بموقف يعبر عن شهامة وشجاعة منقطعة النظير عندما توقف بسيارته لإنقاذ فتاة انقلبت سيارتها على الطريق وكادت تموت حرقاً.

ونشر بعض شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة فيديو يكشف كيف تصرف الفنان المصري وخاطر كي ينقذ الفتاة التي تعرضت لحادث سير على الطريق وانقلبت سيارتها وهي بداخلها، حيث طلب من الحاضرين الابتعاد عن السيارة التي بدأ الدخان يتصاعد منها، ثم تسلل لداخلها وقام بإغلاق مفتاح التشغيل وإنقاذ الفتاة وسط تصفيق الحاضرين.

قام بعدها الفنان المصري بإخراج الفتاة أولاً لنقلها لأقرب مستشفى، ثم تسلل مرة أخرى للسيارة وقام بإغلاق مفتاح التشغيل لمنع انفجار خزان الوقود.

وحاول المحيطون به إقناعه بالخروج من السيارة خوفاً على حياته، لكنه لم يستجب حتى تمكن من إنقاذ الفتاة والسيارة معاً.

وخرجت الفتاة بحالة صعبة جداً بعد أن تقطعت ملابسها بسبب الحادث وانقلاب السيارة.

وكان السقا في طريقه لتصوير مشاهد فيلمه "هبوط اضطراري"، وأثار موقفه إعجاب آلاف المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.