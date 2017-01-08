قانون فرنسي جديد.. اقطع الاتصال

يضمن قانون جديد في فرنسا الآن حق الموظف في ألا يُنتهك، خاصة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، إذ أصبح لدى الموظف في فرنسا القدرة على قطع الاتصال بجهة عمله، ويتضمن ذلك الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والإلكترونية.

وأعلنت وزارة العمل الفرنسية أن حق قطع الاتصال ملزم للشركات التي يزيد فيها عدد الموظفين عن 50.

ويأتي القانون في الوقت الذي باتت فيه أدوات التواصل كثيرة، ما جعل الموظف عرضة لممارسة مهام من قبل رؤسائه غير معترف بها، أو أن تكون خارج نطاق ساعات العمل.

أرباب العمل سيتحتم عليهم الآن وضع ميثاق يسمى "ميثاق سلوك الشركة" والذي ستفند فيه الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون الجديد". وطبقا له فلا يحق لرب العمل معاقبة الموظف لرفضه الاطلاع على الرسائل بعد ساعات العمل.