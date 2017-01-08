منزل على شكل حذاء رعاة البقر مستوحى من نشيد الحضانة!

هذه جولة داخل منزل صمم على هيئة حذاء رعاة البقر "كاوبوي"، وهو معروض الآن للإيجار بعد التشطيب النهائي هذا الأسبوع.

ويقع هذا البيت الغريب الشكل في هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

وقد صمم المنزل الغريب المكون من غرفتي نوم ومطبخ وحمام، الفنان دان فيليبس، وتبلغ مساحته الكلية 711 قدما مربعة.

واستوحى فيليبس فكرة هذا المبنى من ذكرى قديمة أيام الحضانة، حيث كان يدرس لهم نشيدا بعنوان "العجوز الذي يعيش في حذاء"، وهو معروف للغربيين.

ويقول المهندس المعماري: "لقد كنت دائما مفتونا ومنذ الطفولة ببناء المنازل التي تشابه ما أقرأ عنه في القصص.. تلك التي تظهر في كتب الأطفال، وهي نزوة تتملكني دائما".

ويرى: "أن الحياة بدون هذا الشغف ليس لها من معنى أبدا".

وهذا المنزل "الأحمق" – كما وصفه البعض، له سلم حلزوني داخلي يقود إلى السطح.

وليس للمستأجر أن يقلق بالسكن في هذا البيت الصغير أو الغريب، لأنه في الأصل مرتبط بمنازل تقليدية مجاورة أوسع.

مواد بناء عجيبة

لكن الدهشة سوف تتضاعف عندما نعلم طبيعة المواد المستخدمة في البناء، التي درج عليها هذا الفنان "المجنون"، حيث يستعمل مجموعة من المواد المعاد تدويرها في البناء، والتي تتضمن الفلين وإطارات الصور القديمة وحتى الأقراص المدمجة البالية.

وفي كل مشاريعه فإن المهندس دان يقوم بتوظيف مجموعة من العمال الذين ليس لديهم خبرة في البناء، لمنحهم المهارات اللازمة للعثور على عمل في المستقبل.

وبمجرد الانتهاء من تشطيبات هذا العمل فإن الرجل نفسه يستعد لبناء منزل جديد في الشهر المقبل، هذه المرة على هيئة قبعة رعاة البقر، بالمنطقة نفسها.