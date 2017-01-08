"جُبة" أكبر متحف مفتوح في الشرق الأوسط

يضم جبلُ "أم سنمان" رسوماً للإنسان القديم، شمال جزيرة العرب. وهو ما وثقته كاميرا "على خطى العرب"، التي زار فريقها الجبل، حيث كشف عيد اليحي، عن أن الإنسان الحجري القديم وقبل أن يبدأ بالنحت، رسم ولون "بيوتاً وقصوراً لها أبراج وأبواب"، وهو ما يدل على أن إنسان ذلك العصر كان يبني، وكانت لديه منازل، بالرغم من كونه قد عاش في الكهوف.

وكانت البيوت كما توضح الرسوم على شكل مربع، وفوقها ما يشبه القبة. وتتوزع هذه الرسوم على أحجار عدة في جبل "أم سنمان" الذي يطل على "جُبة" شمال السعودية.

ومن النقوش التي رصدتها "العربية"، عربة تجرها الخيول، يعتقد أن عمرها نحو 5000 عام قبل الميلاد.

من جهته أوضح نايف الشدوخي، المختص في آثار "جُبة"، أن المنطقة تحتوي على 18 موقعاً للرسوم، منها "أم سنان"، و"الغوطة"، و"شويحط"، و"مويعز".. حُصر بها نحو 5000 نقش ثمودي، و2000 رسم، بين أشكال حيوانية وآدمية ووسوم، وهو ما جعل "جُبة" برأي الشدوخي تعد "أكبر المتاحف المفتوحة بالشرق الأوسط".

تضم "جُبة" أيضاً بحيرة جافة، وكانت من قبل مقصداً للعديد من المستشرقين الذين زاروا المنطقة وكتبوا عن آثارها وبيئتها.