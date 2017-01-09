بالفيديو.. رجل يزن 440 كلغ يأكل 4 دجاجات و36 بيضة يوميا

خان بابا أو "هولك باكستان" كما يسميه البعض، اسمُه أرباب خضر حياة ويناهز من العمر أربعةً وعشرين عاما، يزيد طولُ خان بابا عن ستة أقدام، وقد بدأ وزنُ خان بالزيادة المضطردة في سن 18 حيث يبلغ حاليا 440 كيلوغراما، وهو يسعى إلى زيادة وزنه أملا في المنافسة على لقب بطل العالم في المصارعةِ الحرة العالمية.

وعن نمط أكله يقول خان بابا "أتناول 10 آلاف سعرة حرارية يوميا، آكل في وجبة واحدة 2 كلغ من اللحم والدجاج إضافة للأرز والخبز والفواكه ولتر من الحليب، وأريد أن يبلغ وزني 500 كيلوغرام، أستطيع حمل ثقل يزن 5آلاف كيلوغرام، وإيقاف جرار بيد واحدة، وأزاول التمارين لثلاث ساعات يوميا".

ينحدر خان من عائلة ميسورة وفرت له أسبابَ الراحة، عشقَ خان بابا مشاهدة منافسات المصارعة الحرة العالمية ورفع الأثقالِ منذ صِغَرِه، وهو يتمتع بروح الدُعابة مع رفقائِه وتجربة مهاراتِه عليهم أدت في أحايين إلى إصابتِهم برضوض، وكثيرا ما تعرض خان لمواقف محرجة بسبب ضخامته.

ويستذكر خان بعض الموافق المحرجة التي عاشها في صغره قائلا "مرة أهداني والدي مركبة، وما إن جلست على الكرسي الخلفي حتى كُسر محور العجلات الخلفي وشعرت حينا بحرج شديد، لكن والدتي ضحك وتقبل الموقف براحبة صدر".

لكن ضخامة خان بابا لها ضريبتُها فهو يقاسي الأجواء الحارة، ويعاني من شح الملابس الجاهزة التي تناسبُ مقاسَه، وصعوبة في تنقله وترحاله، ورغم اعتقاد البعض أن خان بابا يعاني حالة مرضية بسبب وزنِه الزائد مشككين بقدرته على المنافسة، إلا أنه ينفي إصابتَه بأية مشاكل صحية ويؤكد أنه يحيى حياة طبيعية وهانئة.

خان بابا ليس شخصية تراثيةً أو سينمائيةً خارقة، بل هو مجرد إنسانٍ عادي سعيدٍ بحياته وفخورٍ بوزنه وقوته، ولا يزال الأمل يحدوه في أن يصبح يوما ما بطلا عالميا يشار إليه بالبنان.