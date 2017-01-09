عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

"داعش" ينتهك البراءة.. طفل يقتل سجيناً برصاصة واحدة!

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أظهر فيديو قصير نشر بواسطة تنظيم داعش على الإنترنت، طفلا وهو يقتل سجينا بالمسدس، في مكان غير معروف في إحدى مناطق سوريا.

ويبدو المكان كما لو أنه ملعب مهجور للأطفال، حيث يظهر الطفل وهو يمشي فوق كرات بلاستيكية ملونة على الأرض نحو السجين الذي كانت يداه مربوطتين إلى السياج من المعصمين.

وقام رجل في الفيديو بتسليم المسدس للطفل بعد أن جهّز علبة الرصاص، ليقوم الطفل بتصويب رصاصة واحدة باتجاه رأس السجين وبأعصاب باردة جدا.

الطفل يصوب مسدسه باتقان نحو القتيل الطفل يصوب مسدسه باتقان نحو القتيل

وقد نقلت لقطات الفيديو على موقع تويتر على الحساب Raqqa_SL، مع تعليق يقول: "فيديو جديد من داعش يظهر توظيف الأطفال في الذبح وإعدام الأشخاص".

ويأتي هذا الفيديو بعد أن استولت القوات العراقية على الطرف الشرقي من الجسر الجنوبي في الموصل، يوم الأحد.

وهنا يضغط على الزناد وهنا يضغط على الزناد

وفي سوريا لا يزال "داعش" يسيطر على مدينة الرقة التي تشكل معقلا مركزيا له، ولا يشير الفيديو إلى أين صورت هذه اللقطات بالضبط.

ويبدو أن هدف الفيديو دعائي ككثير من الأشرطة التي يبثها التنظيم لإظهار قوته وسيطرته على الأوضاع، وقدرته على التحكم في عقول الأجيال.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر