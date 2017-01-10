الفيضانات تنهي حياة "الشجرة النفق"

تسببت الفيضانات التي أعقبت سلسلة من العواصف القوية في وسط وشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية بسقوط شجرة سكويا عملاقة حفر في جذعها الضخم نفق يكفي لمرور السيارات.

وأعلنت جمعية خيرية تعنى بمتنزه "كالافيراس بيج تريز" الوطني في مقاطعة كالافيراس أن شجرة بيونير كابين التاريخية، التي تحمل اسم النفق الذي حفر في جذعها في ثمانينيات القرن التاسع عشر قد سقطت.

وكانت الأراضي حول الشجرة مغمورة بالمياه جراء الأمطار الكثيفة كما يتوقع خبراء الطقس أن تغمر كميات كبيرة من الأمطار أجزاء من كاليفورنيا وجبال سيرا نيفادا الثلاثاء.

وقالت جمعية "كالافيراس بيج تريز" على صفحتها على فيسبوك "وقعت شجرة بيونير كابين. هذه الشجرة النفق الرمزية، والتي ستظل حية قد سحرت الكثير من الزوار."

وأضافت "غير أن العاصفة كانت أكثر مما تستطيع احتماله."

وكان جذع الشجرة يبلغ طوله 2.4 كيلومتر وترجع تواريخ بعض الكتابات على جدران النفق داخل جذعها إلى القرن التاسع عشر. وفي السنوات الأخيرة تقول مصلحة الغابات الأميركية إنه كان يسمح فقط للمتسلقين بالمرور في النفق.

ولم يتسن التأكد من عمر الشجرة على وجه الدقة يوم الاثنين.

ويمكن لأشجار السكويا العملاقة أن تعيش أكثر من ثلاثة آلاف عام، وهي معروفة بأنها أكبر الأشجار حجماً في العالم وفقاً لمصلحة المتنزهات الوطنية الأميركية.

وذكرت صحيفة "سان فرنسيسكو كرونيكل" أن شجرة السكويا سقطت جراء مياه الفيضانات وشبكة جذورها التي تمتد على السطح وعلى عمق حوالي0.6 و1.2 متر فقط في الأرض.