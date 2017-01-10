أنجلينا وبراد يلجآن لقاض خاص لإحاطة طلاقهما بالسرية

أعلن نجما هوليوود أنجلينا جولي وزوجها براد بيت في بيان أذاعته شبكة "سي. إن. إن" التلفزيونية أنهما سيلجآن إلى قاض خاص لإبقاء مسألة طلاقهما بعيداً عن أعين الناس.

وأضاف البيان أمس الاثنين أن النجمين توصلا لاتفاق لإحاطة أوراق الطلاق وكل الإجراءات بسرية تامة "للحفاظ على حقوق الخصوصية لأبنائهما والعائلة".

وكانت جولي تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر/أيلول أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها.

وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير أن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية. وقالت جولي إن تاريخ انفصالهما هو 15 سبتمبر/أيلول. وكان النجمان تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني تمت تبرئة بيت من مزاعم إساءة معاملة أبنائه وتقدم بطلب للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء.