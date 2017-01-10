زوج ينتحر بسبب ارتفاع راتب زوجته

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف ملابسات حادث العثور على مواطن عثر عليه منتحراً بشقته في منطقة العمرانية، التابعة لمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

البداية بلاغ تلقاه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، يفيد العثور على مواطن في العقد السادس من العمر في شقته الكائنة بشارع الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية بالذهاب لموقع البلاغ وبالمعاينة عثر على جثة "ع. ع " 55 سنة ويعمل محاسبا داخل غرفة نومه بشقته ومسجاة على سرير، وبها جرح ذبحي بالرقبة وآخر بالرسغ الأيسر وبجوار الجثة مقص حديدي.

أجهزة الأمن استجوبت أسرة الموظف وهم زوجته التي تبلغ من العمر 49 عاما وتشغل منصبا كبيرا في أحد البنوك ونجله 18 عاماً، حيث أكد الأخير أنه أثناء تواجده بالشقة بصحبة شقيقتيه ولدى دخوله غرفة نوم والده لإيقاظه شاهده مدرجا بدمائه وبجواره مقص حديدي واكتشف وفاته فيما رجح الابن والزوجة أن يكون سبب الانتحار مرور المتوفى بضائقة مالية وشعوره بالحزن الشديد لضآلة راتبه مقارنة بارتفاع راتب زوجته عنه، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاته. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.