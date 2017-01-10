شاهد رجلا يستخدم يده كمسدس وهمي للسطو على متجر بأميركا

هذه لحظات مذهلة يقوم فيها رجل في منتصف العمر يرتدي قبعة سعفية شمسية وقميصا أزرق وسروالا أزرق إلى الركبة، بالسطو على متجر، وذلك باستخدام يده كما لو أنها بندقية أو مسدس وهمي.

وقد سرق المشتبه به، الذي لا يزال اسمه غير معروف، مبلغ 300 دولار أميركي من المتجر في 16 نوفمبر الماضي.

وأفرجت الشرطة مؤخرا عن الفيديو الذي صوّر بواسطة كاميرات المحل، بهدف المساعدة في التعرف على اللص.

ويظهر الرجل وهو يقف في الصف لدفع ثمن قارورة ماء، ويده داخل جيبه في انتظار فراغ الزبون الذي أمامه.

ومن ثم يميل نحو اثنين من الموظفين مشيرا إلى حصالة الأموال بالمحل ويخبرهم بأن يخرجوا المال ويضعوه أمامه فورا.

ويبدأ بعدها التهديد بالأسلوب المزيف، مخفيا مسدسه الوهمي وراء طرف قميصه وينجح في ذلك التوهيم.

ويصرخ في الموظفين بإخراج المال، قبل أن يقفز إلى الناحية الثانية من الكاونتر، ويحصل على بغيته، قبل أن يفرّ عبر الباب الخارجي للمتجر.

وفي حين كان أحد الموظفين قد نفذ بجلده، فقد آثر الآخر أن يبقى رافعا يديه إلى أعلى دليلا على الاستسلام.

وكان اللص وكجزء من التمويه قد أدار يده للخلف كأنه يخفي المسدس وراء ظهره، وهي الخدعة التي انطلت على الموظف.

وقد حدث ذلك المشهد المثير في متجر بشارع فيغيروا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.