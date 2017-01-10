أوباما بعد الرئاسة.. هل يتولى وظيفة في "سبوتيفاي"؟

نشرت مجموعة "سبوتيفاي"، الاثنين، عرض عمل لتعيين رئيس يدير قوائم الأغنيات، وهو منصب يليق تماماً بباراك أوباما، وفق مدير الخدمة الموسيقية، دانييل إيلك.

وغرد إيلك موجها كلامه للرئيس الأميركي المنتهية ولايته: "سمعت أنك مهتم بمنصب عند سبوتيفاي. هل رأيت ما نشر مؤخراً"، مع إضافة رابط إلى الإعلان.

وجاء في العرض أنه ينبغي للرئيس المقبل لقوائم الأغنيات أن يتمتع "بخبرة من ثماني سنوات على الأقل على رأس دولة من الدرجة الأولى".

وبغية ضمان ألا يترشح لهذا المنصب رئيس وزراء كندا السابق، ستيفن هاربر، أو المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أضافت "سبوتيفاي" شروطاً لا تنطبق إلا على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته.

فيجدر بالمرشح الأوفر حظاً أن "يكون على علاقات جيدة مع فنانين وموسيقيين عدة. أتى كندريك لامار للغناء في عيد ميلادك؟، لا تتوانى عن إخبارنا بذلك"، في إشارة إلى العرض الذي قدمه مغني الراب في البيت الأبيض بمناسبة عيد أوباما الـ55 في آب/أغسطس الماضي.

كذلك، ينبغي على الرئيس المقبل للقوائم الموسيقية أن يتمتع "بروح العمل الجماعي وأخلاقيات عمل عالية وسلوك ودي وودود وجائزة نوبل".

وغالباً ما تباهى أوباما على سبيل المزاح بجودة قوائمه الموسيقية.

وخلال الصيفين الماضيين، نشر البيت الأبيض قائمة الأغنيات الرسمية التي استمع إليها رئيس الولايات المتحدة خلال عطلته، مرفقة بمجموعة من الكتب.

وبعد ساعات على نشر قائمته الموسيقية في آب/أغسطس الماضي، أصبحت هذه المجموعة من أكثر الأغاني رواجاً على "سبوتيفاي".

وأتى عرض العمل المنشور الاثنين بعد رسالة نشرتها على "إنستغرام" قبل أيام زوجة السفير السابق للولايات المتحدة في السويد، روت فيها أن باراك أوباما قال لها خلال إحدى المآدب في البيت الأبيض تعليقاً على ذهابها إلى ستوكهولم: "لا أزال انتظر توظيفي عند سبوتيفاي... لأنني أعرف أنهم أعجبوا كثيرا بقائمتي الموسيقية".