شاهد سيارة فيراري بـ12 مليون دولار

أصبحت سيارة فيراري حمراء واحدة من الأعلى ثمناً خلال نصف قرن، بسعر 12 مليون دولار تقريباً.

ووصف كثيرون، وفق ما نقل موقع "ذي تيلغراف" البريطاني، السيارة، وهي من طراز 250 GT SWB California Spyder بأنها الأجمل في تاريخ فيراري على الإطلاق.

وصنعت السيارة في 1960، وامتلكها بريطاني، غير معروف، طيلة الـ11 عاماً الماضية. وقد امتلك مقدم برنامج "توب غير" الشهير السابق، كريس إيفانس، مركبة من هذا النوع لكنها سوداء موديل 1961 بـ7.29 مليون دولار.

وهذا النوع بالتحديد هو نفسه الذي استخدمه ماثيو برودريك في فيلم Ferris Bueller's Day Off.