بالفيديو..لص "أحمق" حاول سرقة محل أسلحة فقتل فوراً

كشف فيديو عن "حماقة" ارتكبها لصّان حاولا سرقة محل مخصص لبيع الأسلحة ولكن ما لبث أن قتل أحدهما فورا فيما فر الآخر.

وفي التفاصيل نشر موقع "لايف ليك" فيديو يوضح قيام رجلين مسلحين بالدخول إلى محل لبيع الأسلحة في محاولة لسرقته ولكن تصدى لهما أحد العاملين، لتنشب معركة من تبادل النيران، انتهت بسقوط قتيل.

ففي اللحظة التي دخل فيها المسلحان إلى متجر لبيع الأسلحة يقع بمقاطعة كوب في ولاية ويسكونسن الأميركية، تصرف أحد الموظفين باحترافية تشبه تلك التي يتمتع بها رجال الأمن.

ونجح الموظف بسرعة فائقة في تناول مسدس وشرع بإطلاق الرصاص على الفور، فيما رد أحد المسلحين بإطلاق النار من جانبه، إلا أن الموظف نجح في إصابة المهاجم، ليلقى مصرعه على الفور.

وبحسب الموقع الشهير فقد هرب المسلح الآخر من المتجر مسرعا، ولا تعرف الشرطة عنه أي شيء، فيما لم يصب الموظف الشجاع بأي أذى.

وفي تصريحات لاحقة قال الموظف إنه كان مضطرا لإطلاق الرصاص، ولم توجه له السلطات أي تهمة.

وتعمل الشرطة على التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.