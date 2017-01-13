عند دفنه.. "ميت" يفتح عينيه ويعود للحياة!

أثار رجل مسنّ "ميت" ذعر عائلته، عندما استيقظ من عند نعشه وهو في طريقه إلى المقبرة، ليسأل ببساطة: "إلى أين أنا ذاهب؟".

وكان المسنّ المتقاعد والبالغ من العمر 75 عاماً على وشك أن يوارى جثمانه الثرى.

وقد جرى تحضيره للدفن بعد أن توقف عن التنفس، في حين بردت قدماه ويداه، وحيث اعتقد ابنه ونحو عشرة من أقاربه، أنه قد أصبح في عداد الموتى.

وبعد ساعات من موته المفترض والشروع في مراسم الجنازة، كان هوانغ مينغ تشيوان قد فتح غطاء التابوت الخشبي، وجلس ليسأل أولاده: "ماذا يحدث؟ هل تُحضِّرون جنازتي؟".

وقال إنه رأى أكاليل الزهور، والحلي، وغيرها من الأدلة على أمر الوداع الأخير، بما في ذلك تجمع الأقارب، الذين كانوا على ما يبدو قد حضروا للجنازة.

وقام ابنه على الفور برفعه من التابوت واعتذر للناس، والخلط الذي وقع.

والرجل لم يأكل بعد بالشكل الجيد ويبدو ضعيفاً، وقد استغرق يومين من يقظته لا يتناول شيئاً سوى الحساء.

وقد وقعت الحادثة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.