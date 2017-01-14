أخيراً.. طلاق جوني ديب وأمبر هيرد بعد نزاع مرير

انتهت تسوية طلاق مرير للنجم السينمائي جوني ديب والممثلة أمبر هيرد، الجمعة، لينتهي زواج الاثنين بعد شهور من مزاعم هيرد التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة عن تعرضها للعنف بالمنزل في مقابل مزاعم ديب بالابتزاز المالي.

وتضمنت الوثائق القضائية التي قدمت في المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، الجمعة، تفاصيل تقسيم الأصول الزوجية وموافقة ديب (53 عاما) على دفع مبلغ سبق الإعلان عنه يبلغ 7 ملايين دولار إلى هيرد (30 عاما) والتي قالت إنها سوف تتبرع به لأعمال خيرية.

وكانت هيرد قد رفعت دعوى الطلاق في مايو/أيار بعد 15 شهرا من الزواج، وحصلت بعد ذلك بأيام على أمر تحفظي مؤقت ضد ديب.

وقالت في وثائق الدعوى إن ديب كان يسيء إليها خلال الزواج، وإن هذا الأمر بلغ ذروته خلال مشادة في مايو/أيار حيث قذف هاتفا محمولا في وجهها وحطم بعض الأشياء في شقتها.

ونفت محامية عن ديب مزاعم الإساءة هذه، ودافعت بأن هيرد "تحاول الحصول على تسوية مالية سابقة لأوانها من خلال الزعم بتعرضها للإساءة".

وتظهر وثائق الطلاق أن ديب سوف يحتفظ بحيازة منفردة لأصول عقارية كثيرة في لوس أنجلوس وباريس وكذلك جزيرته الخاصة في جزر البهاما. وسوف يحتفظ بأكثر من 40 سيارة وسفينة بما يشمل سيارات كلاسيكية ومجموعته من الدراجات النارية.

وسوف تحتفظ هيرد بالكلبين بيستول وبو اللذين كانا محورين لفضيحة في أستراليا أقرت فيها هيرد بالذنب في تزوير وثائق سفر بهدف إدخال كلبيها إلى البلاد في 2015 بدون إجراءات الحجر الصحي المناسبة.

وأعلنت هيرد أنها سوف تقسم مبلغ تسوية الطلاق البالغ 7 ملايين دولار بالتساوي بين الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومستشفى لوس أنجلوس للأطفال.

وورد في وثائق المحكمة أن ديب دفع 200 ألف دولار حتى الآن من مبلغ التسوية، وسيسدد بقية المبلغ على مدار هذا العام.

وأشاد بيرس أودونيل محامي هيرد بانتهاء التسوية، وأكد أن هذا "يوم عظيم" لموكلته، مضيفا "كل ما كانت تريده أمبر هو الطلاق وحصلت عليه الآن".