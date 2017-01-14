عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

ماذا حدث في اعتداء نجلي سفير العراق بالبرتغال على شاب؟

المصدر: لشبونة - فرانس برس
الشاب البرتغالي حصل على تعويض
رابط مختصر

وافقت عائلة شاب ضربه نجلا السفير العراقي في البرتغال - وطلبت الحكومة رفع الحصانة الدبلوماسية عنهما - على اتفاق حصلت بموجبه على تعويض، كما أعلن، الجمعة، محامي الشاب.

وقال المحامي، أنطونيو ليوناردو، لوسائل الإعلام إن هذا الشاب "يعتبر أنه حصل على تعويض"، لكنه لم يحدد قيمته.

وأوضح وزير الخارجية البرتغالي أوغستو سانتوس سيلفا أن "الحكومة أخذت علماً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بمعزل عن القضاء، معتبراً أنه خطوة "في اتجاه التعويض المتوجب للشاب" المعتدى عليه، لكنه أوضح أن "الإجراء الجزائي مستمر".

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر، استدعت الحكومة البرتغالية السفير العراقي سعد محمد رضا لمطالبته مرة جديدة برفع الحصانة الدبلوماسية عن نجليه.

نجلا السفير العراقي بالبرتغال نجلا السفير العراقي بالبرتغال

وكانت الحكومة طلبت منه ذلك منذ آب/أغسطس حتى يتمكن القضاء من الاستماع إلى إفادتيهما. ويشتبه في أن الشقيقين اعتديا على فتى برتغالي في الخامسة عشرة من عمره هو روبين كافاكو في 17 آب/أغسطس في بونتي دو سور بوسط البرتغال.

وأمضى الفتى البرتغالي الذي كان يعاني من إصابة في الرأس وكسور في أنحاء مختلفة من جسمه، أسبوعاً في قسم العناية الفائقة في المستشفى.

وكان نجلا السفير العراقي أعربا في مقابلة أجراها معهما تلفزيون برتغالي في آب/أغسطس، وكانا في السابعة عشرة من العمر، عن استعدادهما لتحمل عواقب تصرفهما، مؤكدين في الوقت نفسه أنهما كانا في حالة دفاع عن النفس.

وكان أحدهما رضا علي أقر بأنه وجه "لكمات" و"ركلات" إلى روبين كافاكو بينما كان ملقى على الأرض.

كلمات دالّة

#تعويض, #تسوية, #سفير العراق, #البرتغال, #ضرب, #نجل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر