شاهد كيف نجا رجل من الانشطار لنصفين تحت قطار مسرع!

أظهرت لقطات فيديو رجلاً يرمي بنفسه على خط السكة الحديدية قبل ثوانٍ من عبور قطار مسرع، وقد استلقى بطريقة غريبة تحت القضبان ليخرج وبأعجوبة سالماً معافى.

اللقطات سجلت في الدوائر التلفزيونية المغلقة من محطة السكك الحديدية في فيتشابوري بجنوب تايلاند، وظهر فيها رجل يلبس قميصاً أخضر، يقفز على الخط الحديدي قبل ثوانٍ فقط من مرور القاطرة.

ولمن يشاهد الفيديو سيبدو أن الرجل قد انقطع جسمه إلى نصفين.

لكن المفاجأة أنه قام ينفض ثيابه.. ويتقافز بعيداً، وكأن شيئاً لم يحصل معه.

وقد تم تصوير المشهد من زاويتين مختلفتين، مع بعض التلاعب أو الإيهام البصري لجعل الواقعة أكثر إثارة.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد وصل المسعفون إلى المحطة، ولكن لم يجدوا الرجل.

وقد عثر عليه لاحقاً من قبل الشرطة على طريق قريب، ويدعى Wirachai Nisairam، وهو عاطل يبلغ من العمر 23 عاماً من بوريرام في شرق تايلاند.

وقال سكان محليون إنهم رأوه يتجول في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقال إنه كان يعاني من الاكتئاب، وكان قد تسبب في الأذى لنفسه سابقاً.

وقد نقل إلى المستشفى فوراً وتبين أنه لم يصب بأذى، بصرف النظر عن خدش صغير في الساق.

ولا يعرف إن كان سيخضع لمساءلة قانونية أم لا.

وهل الرجل كان يحاول الانتحار أم يمارس ما يكسبه الشهرة أم أنه هوس نفسي!