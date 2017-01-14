صدمة.. قدم بشرية مقطوعة في مطعم صيني

كشفت صورة صادمة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن مطعماً صينياً في شمال إيطاليا قدّم لحماً بشرياً لقدمين مقطوعتين وجبة عشاء لعدد من زواره.

ونشر نادل مجهول الهوية صورة قدمين بشريتين مقطوعتين وفي حال تحلل، مؤكداً أن اللحم استخدم لإطعام ضيف سلوفيني وأصدقائه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الضيف المذكور قد طلب طبقاً صينياً معروفاً باسم "كف الدب"، بحسب ما ذكر النادل.

وأبلغ ضيف معتاد على زيارة المطعم الشرطة الإيطالية بالصورة البشعة، التي جرى تداولها على الإنترنت.

وسارعت الشرطة الإيطالية ومفتشو الأغذية إلى تفتيش المطعم الكائن في بادوا بشمال إيطاليا، وعثروا على كميات من اللحوم والأسماك المجمدة المجهولة المصدر.

وأظهرت تقارير تفتيش المطعم عن وجود أوساخ وشحوم في جميع أنحاء الثلاجات، وعلى الفرن المستخدم في طهي الطعام.

كما عُثر على كميات من أرجل الضفادع ولحم السلطعون منتهية الصلاحية.

وقال محققون من الطب الشرعي إن صورة القدمين بشرية، وإن تحقيقات تجرى لمعرفة مصدرها.