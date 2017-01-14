ابنة مايكل جاكسون ترفض نسخته البيضاء!

أكدت باريس ابنة نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، أنها شعرت بالإهانة الشديدة بسبب حلقة تلفزيونية كوميدية جديدة، يؤدي فيها ممثل بريطاني أبيض دور أبيها الراحل.

وكتبت باريس، البالغة من العمر 18 عاماً، سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" بعد عرض الإعلان الترويجي للحلقة الأسبوع الماضي على قناة "سكاي أرتس" البريطانية الفضائية، وقالت إن الحلقة تبعث على القيء.

ويقدم مسلسل (إيربان ميث) الذي تعرضه "سكاي أرتس" قصصاً حقيقية عن شخصيات معروفة، وأدى فيه الممثل البريطاني جوزيف فاينس دور جاكسون.

وتدور أحداث الحلقة الخاصة بجاكسون حول نزهة في سيارة عبر الولايات المتحدة يقال إن المغني الراحل قام بها مع الممثلين الراحلين مارلون براندو وإليزابيث تيلور في 2001.

وتوفي جاكسون - الذي كان يعاني من البهاق الذي تسبب في تفتيح لون بشرته - في يونيو/ حزيران 2009 عن 50 عاماً بعد تناول جرعة زائدة من مهدئ بروبوفول.

واستجابة لطلب معجبين منها الرد على أداء فاينس للدور، أكدت باريس، الأربعاء، أنها شعرت بإهانة شديدة. وأضافت: "أنا متأكدة أن آخرين شعروا بالشيء نفسه. إن الأمر يجعلني بصدق أرغب في القيء."

وتابعت: "يغضبني كيف أنهم تعمدوا بوضوح أن يكون الأمر مهينا بهذا الشكل".

وكتب تاج جاكسون ابن شقيق ملك البوب على تويتر: "للأسف هذا هو ما ينبغي على عائلتي التعامل معه. لا يمكنني التعبير عن هذا الاستهزاء الفج".

ولم يصدر تعليق فوري عن فاينس الذي شارك في فيلم (شكسبير اين لوف) لكنه قال العام الماضي إنه اندهش لاختياره لأداء دور مايكل جاكسون، لكنه لم يقصد أي استهزاء به.